ROMA – A “L’Eredità” tutte pazze per… il campione Diego. Il campione del programma di “Rai Uno” fa strage di cuori su Twitter.

“Lo dico? Lo dico: tutte le sere – spiega Valentina – in diretta dall’ospedale guardo l’eredità perché sono innamorata perdutamente di Diego”.

“Raga – scrive un’altra fan – ho una crush per Diego dell’eredità ma è possibile che sto ragazzo non abbia né Instagram né Facebook? I’m disappointed volevo stalkerarlo. CERCATE GENTE”. E ancora: “Ho la crush potente per il ragazzo che è il campione in carica all’eredità e stasera ha pure vinto vai diego”.

E ancora: “Non so perché ma sto guardando l’eredità e io Diego me lo sbatterei anche sulle spine non so”.

“Diego – scrive invece un’altra fan meno innamorata, evidentemente – tira a caso la maggior parte delle risposte a parte quelle facilissime…È più preparato del concorrente medio dell’eredità (il livello è talmente basso) ma è ben lontano dall’essere un genio!”.

io innamorata di Diego dell’eredità — federica (@saporediricordi) 30 gennaio 2019

Lo dico?

Lo dico: tutte le sere in diretta dall’ospedale guardo l’eredità perché sono innamorata perdutamente di Diego — Valentina (@imsohopeless) 30 gennaio 2019

Raga ho una crush per Diego dell’eredità ma è possibile che sto ragazzo non abbia nè Instagram nè Facebook?

I’m disappointed volevo stalkerarlo.

CERCATE GENTE #eredità #leredità — 🍒 (@cuoredinutella) 30 gennaio 2019

Diego tira a caso la maggior parte delle risposte a parte quelle facilissime…È più preparato del concorrente medio dell’eredità (il livello è talmente basso) ma è ben lontano dall’essere un genio! #leredita — Francesca Bianchi (@Francyb_90) 30 gennaio 2019

Buongiorno a tutti soprattutto a Diego de L’eredità — sombra (@jonghie) 30 gennaio 2019