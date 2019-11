L’Eredità, il campione lascia per tornare dai suoi studenti: “La cultura vince sull’ignoranza”

ROMA – Il campione de L’Eredità Niccolò Pagani ha lasciato il programma per tornare ad insegnare ai suoi studenti.

In diretta Niccolò Pagani ha voluto motivare la sua decisione leggendo una lettera.

“Sono le due di notte, non riesco a dormire e ripenso a questa esperienza. Sono state giornate magnifiche quelle vissute qui […] Come professore sto tornando sulla strada maestra, quella prediletta perché in fondo il mio posto è là, tra i miei ragazzi: ogni mattina in prima linea nella missione quotidiana dell’educazione e dell’onestà. Dimostrando ai giovani, che la gentilezza vince sulla violenza, la cultura vince sull’ignoranza, il sorriso sconfigge la rabbia e l’ironia batte l’odio. Insegnando loro a non impugnare i coltelli, ma i libri, e a sostituire gli spintoni con gli abbracci. Soprattutto questo è il compito prezioso e fragile della scuola. […] I miei colleghi dividendosi le supplenze hanno permesso a me di essere qui”.

Spontanea o no, la lettera del campione de L’Eredità ha comunque commosso in tanti sia in pubblico che sui social. Sul suo profilo Facebook, anche il conduttore Flavio Insinna ha deciso di condividere il filmato di questo messaggio con i suoi fan.

