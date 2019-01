ROMA – A “L’Eredità” la geografia è una delle materie più complicate per i concorrenti. Nella puntata di oggi, giovedì 31 gennaio, l’ennesimo, incredibile, errore. Flavio Insinna legge la domanda: “E’ una città della Sicilia. Inizia con la lettera C. Sette lettere”. Il concorrente ci pensa, ci ripensa e alla fine esclama: “Cagliari!”. Come Cagliari? Cagliari. Flavio Insinna resta senza parole. Come il pubblico in studio e a casa.

Intanto il campione Diego Fanzaga si conferma come uno dei concorrenti più amati di sempre della trasmissione di “Rai Uno”. Soprattutto dal pubblico femminile. Su Twitter, infatti, le fan del programma più che alle domande ormai si concentrano su di lui.

sono innamorata di Diego #eredità — ☼ ☽ (@sofvone) 31 gennaio 2019

Credo che il numero di spettatori dell’eredità sia incrementato alle stelle per Diego, fondiamo il fan club a sto punto — белла (@SADD3RD4ZE) 31 gennaio 2019

Diego dell’eredità ti prego prendimi faccio tutto quello che vuoi — Fede (@sscmertens) 31 gennaio 2019