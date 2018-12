ROMA – A “L’Eredità”, il gioco a quiz di Rai Uno, domanda cattiva, cattivissima al nuovo campione Salvatore. Per la cronaca il povero Salvatore è… pelato. La domanda? “Si lavano con lo shampoo”. La risposta, facile e azzeccata dal campione, è “capelli”. Tante le risatine in studio.

Salvatore alla fine, con un percorso rocambolesco e fortunoso, è riuscito ad arrivare fino alla “ghigliottina”. Ma proprio alla “ghigliottina”, qualche istante prima del gong, Salvatore, non sapendo la risposta, si è lasciato andare in un urlo liberatorio: “Silvia… Ti Amo!”. Flavio Insinna, sconcertato, ha provato a chiedere: “Scusa, come?”. E il campione ha provato a difendersi: “Dato che non la sapevo… ho scelto di dire qualcosa di vero”.