ROMA – Salvatore è il nuovo campione de “L’Eredità”. Non proprio uno dei migliori campioni della stagione visto che Salvatore è riuscito ad arrivare al gioco finale della “ghigliottina” grazie a un percorso rocambolesco, casuale e fortunato. Ma, fortuna o no, Salvatore è riuscito ad arrivare fino alla fine del programma.

Durante la “ghigliottina” poi Salvatore ha confermato di non essere proprio il miglior campione possibile non riuscendo a indovinare l’ultima parola. Ma Salvatore, prima del gong, non sapendo la risposta ha preferito lanciare un urlo. Un urlo d’amore: “Silvia… Ti amo!”. Flavio Insinna, sorpreso, gli chiede: “Scusa, come?”. Salvatore prova a giustificarsi: “Dato che non la sapevo… ho scelto di dire qualcosa di vero”. Almeno Salvatore non si è reso protagonista di gaffe clamorose. Almeno per ora.