ROMA – Diego Fanzaga, campione de L’Eredità, si ritrova a dover fare i conti con i tweet di molti fan, soprattutto ragazze, che ne sottolineano il fascino e le accuse di essere favorito, anzi qualcuno sottolinea “raccomandato“. In questi giorni, se ne sono sentite molte su Diego, che intanto punta al record di 13 puntate di permanenza nel programma di Rai Uno condotto da Flavio Insinna.

In una pagina Facebook dedicata al ragazzo, Diego “Il prof” Fanzaga, appare un post sarcastico: “+++VIDEO RIVELAZIONE+++ Diego viene beccato a spalmarsi le ricetrasmittenti sui dilatatori!!! Ekko perké vince sempre!!1!”, dice la didascalia.

Non si tratta di un post casuale, perché qualcuno su Twitter aveva in precedenza azzardato: “Ma non potrebbe essere che Diego dentro i dilatatori abbia degli auricolari per mezzo dei quali gli vengono suggerite le risposte?”.

Chissà se Flavio Insinna o la Rai replicheranno a queste accuse, nel frattempo ricordiamo che recentemente il pubblico del quiz aveva già ‘protestato’ quando, in occasione delle puntate del 24 e del 25 dicembre, la campionessa allora in carica Viviana Filomena aveva portato a casa una cifra importante rispondendo a domande del gioco finale ritenute dal web, di nuovo, troppo semplici. Agli occhi di molti era parso un modo per raccontare, attraverso Viviana, una storia a lieto fine vista la concomitanza delle festività natalizie.

Diego Fanzaga nel frattempo prosegue nel suo cammino a L’Eredità e si è già portato a casa oltre 100mila euro, vincendo alla Ghigliottina in tre delle puntate a cui ha partecipato.