ROMA – Il campioncino de “L’Eredità”, Diego Fanzaga, è stato eliminato. E ora su Twitter i fan si disperano. “Nessuno sarà mai come te” scrive qualcuno. “Diego era l’unico motivo per il quale guardavo L’Eredità. Ora non la vedrò mai più” scrive una fan. “Almeno – scrive un’altra fan – Ora pubblicate tutte le sue foto perché… ne ho bisogno”.

Ecco i tweet, disperati, dei fan di Diego:

Ma… creare un nuovo programma tipo SFIDA IL CAMPIONE per continuare a vedere #Diego ? #eredità ho bisogno di fascino e intelligenza @RaiUno — Camilla MalContenta☆ (@Camy_Britty) 7 febbraio 2019

Comunque stasera ci sono rimasta di merda per Diego. Nessuno come te.

Hai tutto il mio cuore.#eredità — Since 2010 (@proteggimifede_) 7 febbraio 2019

Diego si è aperto Instagram.

Ma io ti amooo.#eredità — Since 2010 (@proteggimifede_) 7 febbraio 2019

praticamente Diego è l’unico motivo per cui ho guardato l’eredità ultimamente. ora posso anche farne a meno #leredità #eredità — s☕ (@covrcordium) 7 febbraio 2019

Ora che diego non c’è più all’ #eredita, uscite tutte le sue foto perché ne ho bisogno — its.federicaa (@IFedericaa) 7 febbraio 2019

E io che speravo che Diego avesse il posto fisso all’eredità#leredità — Vna (@jiminixangel) 7 febbraio 2019

#eredita

Insinna, guarda che si vede che ti manca Diego — { Camilla (@solevelato) 7 febbraio 2019

#l‘eredità volevate che se ne andasse Diego???? Questo vi sembra spettacolo.??? — Lella Russo (@lellavr55) 7 febbraio 2019

ok adesso che diego non c’è più posso continuare a guardare canale 5 #eredità #leredità — (@thankyuhari) 7 febbraio 2019

Diego sono in lutto #eredita — Giαdα (@scorpioblair) 7 febbraio 2019

Diego era la mia unica certezza in una vita di menzogne #eredita — (@adorewheelevr) 7 febbraio 2019