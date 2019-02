ROMA – Tutte pazze per Diego Fanzaga, il nuovo campione dell’Eredità che ha riscosso grande successo tra il pubblico femminile di RaiUno. Ma questa sera il concorrente ha spiazzato tutti: a fine puntata è stato raggiunto in studio dalla sua fidanzata. E sui social si è scatenata ancora una volta l’ironia.

“Sconfitti ma felici”, ha scritto qualcuno sulla pagina Facebook “Diego il prof Fonzaga”, creata da quando il ragazzo è stato consacrato nuova celebrità del game show. Decisamente più caustici i commenti su Twitter: “Allarme – scrive qualcuno – RaiUno ospita la fidanzata di Diego… Calo di ascolti per l’Eredità”.

Cosa sappiamo di lui? Nato a Milano, Diego vive a Bologna ed è laureato in Lettere. Il campione de “L’Eredità” è anche fidanzato. Nina, questo il nome della fidanzata. Diego, che ha confessato di voler diventare un professore, attualmente studia per la laurea specialistica in Semiotica.

Già nei giorni scorsi si vociferava di una reazione di gelosia da parte della sua dolce metà. I profili social del giovane sarebbero stati tutti bloccati e secondo alcuni dietro si celerebbe lo zampino della ragazza. Oggi, all’improvviso, la sua apparizione in onda: sarà un tentativo di marcare il territorio?