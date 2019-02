ROMA – Ancora polemiche sul campione dell’Eredità Diego Fanzaga, che dopo aver sbaragliato la concorrenza e rubato il cuore del pubblico femminile di RaiUno, è ora finito sotto accusa. Il giovane campione, che ormai ha totalizzato un cospicuo montepremi, è infatti sospettato di essere aiutato dagli autori.

Secondo i suoi detrattori Diego verrebbe infatti favorito nel corso di ogni puntata con domande definite “da prima elementare”. Così è stato anche nell’ultima puntata di lunedì 4 febbraio, quando ha indovinato la parola misteriosa alla Ghigliottina, portandosi a casa 27.500 euro. In particolare i telespettatori hanno notato favoritismi al momento dei Calci di rigore, l’ultima sfida per accedere alla ghigliottina, quando Diego ha avuto la fortuna di incappare in domande più semplici rispetto ai suoi avversari.

Nel gioco finale poi a insospettire è stato uno degli indizi, giudicato da alcuni troppo esplicito. La parola misteriosa da indovinare era cardinale e tra le parole della ghigliottina figurava Claudia, in riferimento alla iconica attrice.

Il motivo di tanti sospetti è presto detto: il giovane professore ha fatto letteralmente impazzire il pubblico femminile, ragion per cui la produzione sarebbe interessata a trattenerlo il più possibile per un tornaconto di ascolti. Come scrive davidemaggio.it, nell’ultimo periodo la share del programma ha raggiunto un picco del 26%.

Su Twitter sono quindi arrivate copiose le lamentele. Chi si limita a scrivere “vergogna” e chi annuncia un “cambio canale”. Ma tra tutti spicca la minaccia di un utente: “E niente… domani vado a fare una denuncia”, ha scritto. Sarà vero?