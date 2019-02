ROMA – A “L’Eredità” il campione Diego Fanzaga vince (ancora) alla ghigliottina e si porta a casa altri 27.500 euro. E sui social scoppia la polemica. Il motivo? In molti ritengono che la ghigliottina fosse… troppo facile. La parola da indovinare era Cardinale. Queste le cinque parole proposte: “Titolo, numero, rosso, giustizia e, soprattutto, Claudia”. E su Twitter scoppia la polemica tra chi ritiene che Diego sia stato un po’ aiutato dagli autori del programma e chi, semplicemente, difende il campione.

Per me chi sta esagerando sono gli stronzi che non hanno niente altro da fare che inventarsi stupidaggini Diego si vede e si capisce che è un ragazzo preparato e d, altronde non è il primo io guardo l, eredità da sempre e ho visto altri campioni bravi e preparati come Diego..

— Piera (@pieraaziri) 3 febbraio 2019