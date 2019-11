L’Eredità, dipendente comunale vince 100mila euro e li vuole usare per aiutare per i colleghi

ROMA – Vince 100mila euro a L’Eredità e lei, Laura Guderzo, dipendente del comune di Verona, decide di lavorare con l’amministrazione per dar vita a un fondo si solidarietà per i colleghi in difficoltà.

“Sono sempre stata molto curiosa, interessata a tutto – ha spiegato Laura Guderzo – Un desiderio di conoscenza alimentato in primis dalla mia famiglia, sempre pronta a darmi spiegazioni fin da quando ero molto piccola, e poi dalla scuola. Un risultato importante e di grande soddisfazione per me. Il premio raggiunto mi consentirà di sistemare un po’ di cose, il mio è l’unico stipendio in famiglia e ho un figlio grande di cui mi occupo da sola. Un aiuto economico che arriva al momento giusto, ma non tutti sono così fortunati. Anche per questo, vorrei farmi promotrice con il Comune per l’avvio di un fondo di solidarietà a sostegno di dipendenti comunali in difficoltà. Un modo per essere concretamente vicini a colleghi che, nonostante non lo chiedano, hanno bisogno di aiuto”.

“Oggi è un giorno di festa per la signora Guderzo – ha dichiarato l’assessore Toffali – ed è per me una gioia poterlo condividere con lei. Il suo pensiero nei confronti dei colleghi in difficoltà è davvero ammirevole. Il suo progetto di solidarietà trova l’appoggio dall’amministrazione, sempre pronta ad essere al fianco di coloro che operano in aiuto di chi è nel bisogno”.