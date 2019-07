ROMA – La Professoressa de L’Eredità Eleonora Arosio, è diventata mamma per la prima volta. L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato ma a svelare l’indiscrezione è stata Chiara Esposito, l’altra Professoressa, in un’intervista concessa a Grande Hotel.

Eleonora, secondo quanto raccontato dalla collega, è diventata mamma di Filippo. Il parto è avvenuto a giugno subito dopo la fine dell’edizione del programma. L’account Instagram dell’Arosio è fermo dal 25 maggio e la 34enne, in queste settimane, non ha fatto sapere nulla di sé. L’ipotesi più probabile è che si stia prendendo del tempo per godersi le prime settimane da mamma.

Eleonora è sposata con Paolo, il marito imprenditore. “Eleonora Arosio è appena diventata mamma di un bellissimo bambino, Filippo”, ha dichiarato Chiara Esposito a Grand Hotel in un’intervista in cui ha parlato delle sue amiche a L’Eredità. Chiara non ha aggiunto altri particolari che verranno svelati probabilmente dalla diretta interessata al momento giusto.

Non è chiaro al momento nemmeno se Eleonora Arosio tornerà a L’Eredità. Al momento infatti, la Rai ha confermato solo il conduttore delle nuove puntate che cominceranno a settembre: si tratta ovviamente di Flavio Insinna, uno dei presentatori più amati dal pubblico nella stagione televisiva appena conclusa.

Fonte: Grande Hotel