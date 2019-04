ROMA – La campionessa in carica de L’Eredità Valentina Bernocco è stata eliminata nella puntata del 24 aprile alla sfida finale. La giornalista originaria di Ivrea è riuscita a conquistare per 14 volte l’accesso al gioco finale della Ghigliottina e ha vinto in totale circa 160mila euro in gettoni d’oro.

La campionessa in realtà era già stata eliminata la sera di martedì 23 aprile, ma secondo il regolamento per chi conquista almeno 7 vittorie è prevista la possibilità di ripartire da zero nella puntata successiva. Per questo motivo il 24 aprile la Bernocco era ancora nello studio de L’Eredità, ma non è riuscita a recuperare la sua posizione.

Dopo 16 puntate di fila in studio la campionessa di Ivrea ha dovuto dire addio al quiz show w ha dichiarato che devolverà parte della sua vincita accumulata a L’Eredità alla ricerca contro il cancro.