ROMA – Ancora gaffe a L’Eredità, il game show di RaiUno ormai tristemente noto per gli strafalcioni che ogni sera regala ai telespettatori. Questa volta però a scivolare non è stato un concorrente ma lo stesso conduttore Flavio Insinna.

Nella puntata di lunedì 19 novembre, Insinna ha dato ai telespettatori il numero di telefono per un ipotetico intervento del pubblico da casa. Fin qui tutto bene, se non fosse che poi ha aggiunto: “I centralini sono già intasati, subito dopo aver dato il numero”. L’esclamazione ha scatenato l’ira dei telespettatori che si sono sentiti presi in giro dal conduttore. E’ noto, infatti, che il programma, in onda 7 giorni su 7, è in realtà pre-registrato.

Una battuta che non è sfuggita a molti: tantissimi i commenti negativi apparsi sui social che non solo hanno criticato il conduttore, ma hanno messo in dubbio l’autenticità del programma.

Proprio a causa delle numerose figuracce e del calo di ascolti, si vocifera che la produzione stia addirittura pensando di sostituire Insinna alla conduzione del quiz. Tra i papabili sostituti ci sarebbe il collega Amadeus, molto amato e seguito dal pubblico, ma anche Marco Liorni, che con il suo ”Italia Si’‘ sta riscuotendo ottime critiche di pubblico e buoni indici di share.