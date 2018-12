ROMA – Nuova, clamorosa, gaffe a “L’Eredità”. Flavio Insinna chiede: “Come si chiamano gli abitanti di Potenza?”. Le alternative sono due: “Potentino” e… “Forzutino”. Il concorrente si blocca per qualche secondo. Riflette. Poi sospetta: “Potentino sarebbe troppo facile…”. E alla fine risponde deciso: “Forzutino”. Gelo, e non è di certo la prima volta, in studio. Gelo a casa dei telespettatori. Flavio Insinna lo guarda incredulo e imbarazzato ma ormai… la frittata è fatta.

Sui social dopo pochi secondi scoppia la rabbia dei potentini. “Ignorante – hanno scritto al concorrente – hanno il coraggio di presentarsi!”.