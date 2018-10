ROMA – Manuela Di Pede, la campionessa de L’Eredità, si è ritirata dopo tre puntate per non meglio precisati motivi personali.

L’annuncio lo ha dato lo stesso Insinna aprendo la trasmissione (già dall’anteprima era stato anticipato al pubblico un “colpo di scena”). Manuela Di Pede lascia L’Eredità per motivi personali. Il suo posto è stato preso da un nuovo concorrente, così come già accaduto in passato in episodi analoghi. Insinna, da par suo, ha ringraziato la donna. Manuela si è congedata ringraziando la produzione e il pubblico che la accolta con entusiasmo.