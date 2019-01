ROMA – Ennesima gaffe per un concorrente de L’Eredità, con il conduttore Flavio Insinna sempre più basito. La domanda sembrava semplice, fin troppo semplice per il concorrente che si lascia andare a un clamoroso errore. “Alimentato a dovere”, chiede Insinna. “Nitrato”, replica convinto il concorrente dopo una lunga esitazione. Peccato che la risposta esatta fosse “nutrito”.

Un lapsus per il concorrente del quiz pre-serale in onda su Rai Uno o un errore dettato dalla fretta di trovare una risposta? Il “nutrito” della definizione richiesta sconfina così nella chimica dei “nitrati”. D’altronde sempre di “nutrizione” potremmo parlare, visto che i nitrati sono sostanze chimiche utilizzate largamente come fertilizzanti, se combinati ad esempio con potassio, sodio o ancora calcio. Un doppio significato che, però, difficilmente era quello inteso dal concorrente sbadato.