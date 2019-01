L’Eredità, la nuova gaffe. “Dove è ambientato Romeo e Giulietta?” Il concorrente risponde così

ROMA – Ennesima gaffe a “L’Eredità”. Flavio Insinna, il conduttore del quiz di “Rai Uno”, chiede: “Romeo e Giulietta di Shakespeare è quasi per intero ambientato in quale città?”. La domanda, certo non sembra proprio impossibile. Ma il povero Alessandro va in confusione, ci pensa, ci ripensa e alla fine tenta una risposta a dir poco incredibile: “Forse… Londra”. Insinna resta senza parole. Anche il pubblico in studio. E anche il pubblico a casa. Naturalmente tutti sanno che “Romeo e Giulietta” è quasi per intero ambientato a… Verona.

Sui social, pochi minuti dopo l’errore, è un diluvio di commenti: “Uno – si legge su Twitter – ha detto che Romeo e Giulietta è ambientato a Londra, sono sconvolta”. Un altro ironizza: “Romeo e Giulietta a Londra? Allora… ha ragione Lino Banfi”. Un altro posta una foto di Sgarbi e scrive senza troppi giri di parole: “Capra!”.

Sempre su Twitter, un altro fan del programma sentenzia: “Romeo e Giulietta 2, fuitina a Londra. Prossimamente al cinema”.

Ma forse la gaffe più clamorosa dell’ultimo periodo è di tal Numinato. Tal Numinato che si presentò parlando delle sue cinque lauree e della sesta in arrivo. Tal Numinato che poi andò nel pallone quando Insinna chiese: “Quanti sono mille metri?”. Non proprio una domanda da test universitario. Eppure Numinato, con tanto di cinque lauree e la sesta in arrivo, andò nel pallone. “Quanti sono mille metri?”. Ovvio: “Un centimetro…”.