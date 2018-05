L’Eredità, nuova gaffe: “Quale squadra di calcio ha per simbolo il diavoletto?” Concorrente risponde così

ROMA – I concorrenti de L’Eredità, il noto quiz show di Rai Uno [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]condotto da Carlo Conti, ci hanno abituato a gaffe continue. Questa volta però, l’ultima avvenuta in ordine di tempo fa davvero sorridere.

la domanda è semplice semplice e riguarda il calcio. Al concorrente viene infatti chiesto “quale squadra di calcio ha per simbolo il diavoletto”. La risposta del concorrente, forse per non conoscenza della materia o per l’emozione ha lasciato tutti a bocca aperta: “L’Inter!”

L‘errore che non è passato inosservato nemmeno sul web.