ROMA – Il concorrente non azzecca nemmeno una domanda de L’Eredità, il quiz pre-serale condotto su Rai Uno da Flavio Insinna.

Fin qui niente di strano, visto quanto sta accadendo, nelle ultime puntate, sempre più spesso. Nella puntata di giovedì 18 ottobre però, il malcapitato Vincenzo ha scatenato l’ilarità del web per un motivo molto semplice: Vincenzo, secondo quanto scrivono sul web, sarebbe un professore. Di che scuola o grado non è dato saperlo. Per questa ragione, il popolo di Twitter si è scatenato massacrandolo citando alcuni dei suoi sbagli come ad esempio, il fatto che non sapesse che Agripina era la mamma dell’imperatore romano Nerone.