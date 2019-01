ROMA – A L’Eredità, nella puntata di martedì 29 gennaio, i concorrenti in gara hanno dovuto rispondere ad un quesito, o meglio, a un modo di dire in dialetto parmigiano.

La domanda, da 30mila euro, era: che cosa vuol dire “A gh’è dè ‘na sigòla” (gli è data una cipolla, gli è venuta una cipolla). La risposta giusta era: “Sta per svenire”. Il senso dell’espressione in parmigiano è che quando una persona perde i sensi vede tutto girare, vede dei cerchi, proprio come è fatta nel suo interno una cipolla.

Gli ascolti tv della prima serata di martedì 29 gennaio 2019

Su Rai Uno L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.545.000 spettatori (20.5%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.341.000 spettatori (25.7%). Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.995.000 spettatori con il 17.8% di share e Avanti un Altro!4.052.000 con il 19.9% di share.

Rai Due Hawaii Five-0 ha raccolto 785.000 spettatori (4.1%) mentre NCIS 1.194.000 (5.1%). Italia 1 Sport Mediaset ha totalizzato 554.000 spettatori (2.9%) e CSI NY 568.000 (2.5%). Su Rai Tre Blob segna 1.188.000 spettatori con il 4.9%. Rete 4 Fuori dal Coro sigla il 3.6% con 768.000 spettatori e Tempesta D’Amore sigla il 4.4% con 1.043.000 spettatori.