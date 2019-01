ROMA – L’ultimo (qui l’elenco) errore, clamoroso, a “L’Eredità”? Ecco la domanda: “Quanti sono i commensali dell’Ultima Cena?” Fabrizio, il concorrente, è sicuro: “10”. Flavio Insinna, terrorizzato, prova a farlo ragionare: “Ci vuoi far chiamare dal Papa?! No, dai… sono 12 più Gesù. 13 in totale e per quello si dice che 13 a tavola non porta bene…”. Insinna, dopo la spiegazione, allora riprova a formulare la domanda. E Fabrizio questa volta sembra aver capito: “Allora… Sono 12”. Insinna si dispera: “No, ti prego! 13! Ci terrei a tenere questo posticino ancora per qualche mese…13 sono 13”.

Al terzo tentativo, questa volta, Fabrizio riesce a dare la risposta giusta. Per la gioia di Insinna. Del pubblico in studio. E del pubblico a casa.