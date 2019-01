ROMA – Nuova puntata de “L’Eredità”. Nuovo, clamoroso, errore. Questa volta tocca al povero Virgilio. Questa la domanda: “Qual era il primo nome del rivoluzionario argentino Guevara, conosciuto da tutti come ‘Che’?” Il concorrente ci pensa, ci ripensa e alla fine ci prova: “Eugenio?”. No, non è Eugenio.

Passano pochi minuti e ad andare in tilt questa volta è un giovane concorrente: Andrea. Domanda: “Se a chi ha 99 anni si dice che ha meno di cent’anni, a chi ne ha 101 che cosa si dice che ha?”. Il ragazzo, confuso, tenta: “Meno di 200…”. La risposta, semplicemente, era: “Più di 100”.

Questa è solo l’ultima di una lunga serie di errori a “L’Eredità”.

“Come si chiamano gli abitanti di Potenza?” ha chiesto Flavio Insinna qualche giorno fa a uno dei concorrenti in studio. La risposta del concorrente? Facile: “Forzutini…”. Qual è uno degli ingredienti principali della pasta all’amatriciana? Pancetta o guanciale? La risposta del concorrente? Ancora più facile: “Pancetta”. Paese pugliese in provincia di Brindisi? Ostuni? No, anche in quell’occasione un concorrente riuscì a stupire tutti con una risposta fantasiosa: “Postuni”.