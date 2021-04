E’ morta a 44 anni nel sonno nella sua casa romana Erica Hauser, ex dama di Uomini e Donne. La protagonista del noto programma Mediaset condotto da Maria De Filippi aveva alle spalle anche un passato di modella. Il decesso sarebbe avvenuto nella notte tra Pasqua e Pasquetta. Si tratta del secondo caso per Uomini e Donne dopo la morte di Fabio Donato Saccu.

Nata in Liechtenstein, a soli 13 anni aveva calcato le prime passerelle. Si era quindi laureata in architettura e aveva iniziato a lavorare nel mondo della moda e del design di interni.

Erica Hauser a Uomini e Donne per Ivano Rotoli

In tv nel 2013 aveva visto l’ex calciatore Ivano Rotoli e aveva deciso di partecipare allo show di Maria De Filippi. Era riuscito a conquistarlo ma la storia non era durata.

Aa dare la notizia della morte improvvisa di Erica Hauser sono stati i suoi familiari e alcuni amici sui social. I funerali saranno celebrati domani mercoledì 7 aprile alle ore 11 nella chiesa di San Gioacchino, a Roma.

Il secondo lutto in pochi giorni a Uomini e Donne

Per il pubblico di Uomini e Donne si tratta del secondo lutto in pochi giorni. Di recente era morto anche Fabio Donato Saccu, 46 anni. Ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, da tempo Saccu lottava contro un tumore.