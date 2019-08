Erica Piamonte, malore nella notte. L’ex gieffina ricoverata in ospedale

ROMA – Erica Piamonte, ex gieffina, ha rivelato di essersi sentita male e di essere corsa all’ospedale di Firenze per farsi curare.

“Vado all’ospedale. Sono giorni che sto di mer**, io faccio sempre finta di stare bene ma adesso questo mal di stomaco è seriamente insopportabile, un dolore atroce, non dormo neanche la notte, sono davvero preoccupata”. I fan si sono allarmati e hanno tenuto compagnia alla Piamonte con messaggi di affetto. La risposta qualche ora dopo non è tardata ad arrivare: “Piccoli miei adesso mangio qualcosa poi farò delle storie per spiegarvi la situazione anche se sarebbe meglio una diretta comunque ho ricevuto tantissimi messaggi, non li ho ancora letti tutti ma lo farò! Mi avete sostenuta come sempre anche se era notte piena”.

Ma la situazione sembra non esser migliorata: “Purtroppo non sto meglio ragazzi, anzi sto sempre uguale nonostante le medicine che mi hanno dato all’ospedale e quelle che ho preso oggi vediamo se stasera riesco a fare una diretta vi anticipo che la causa è sicuramente il forte stress, poi vi spiegherò meglio”. (fonte INSTAGRAM)