ROMA – Il tennista Fabio Fognini si racconta in una intervista a Silvia Toffanin di Verissimo tra vita privata e carriera sportiva. Lui e Flavia Pennetta aspettano un secondo figlio, per essere precisi una femminuccia, e per il nome svela: “Non abbiamo ancora deciso, ma sicuramente inizierà con la F, come tutta la mia famiglia”. Sul suo comportamento in campo, invece, ammette: “Ogni tanto perdo le staffe”.

Intervistato dalla Toffanin, Fognini parla del secondo figlio in arrivo dopo il primogenito Federico: “Aspettiamo una bambina, ma non abbiamo ancora deciso il nome. Sicuramente inizierà con la F, come tutta la mia famiglia, sennò mio padre si arrabbia. Speriamo vada tutto bene, questa è la cosa più importante”.

Fognini dice però che non vuole che il suo primo figlio giochi a tennis: “Sarà libero di fare ciò che vuole, ma preferirei che non lo facesse. Potrà studiare, giocare a calcio o a golf: qualsiasi cosa, ma non il tennis, perché è uno sport bellissimo ma molto faticoso. Sei solo, devi reggere tante pressioni, fare tantissimi sacrifici: in questa fase finale della carriera inizio ad accusare la stanchezza per i viaggi, gli spostamenti, la distanza forzata dalla famiglia”.

Poi parla di Flavia: “Ci siamo allenati insieme nello stesso centro, a Barcellona. Prima eravamo amici, poi all’improvviso è scoppiato l’amore e le ho chiesto di sposarmi al Tibidabo, è un luogo molto importante per lei”.

Il tennista ammette il suo temperamento sanguigno: “In campo perdo le staffe, ma chi mi conosce sa che fuori dal campo sono molto tranquillo: puoi stare tranquilla, oggi non mordo. Ho questo comportamento per vari motivi: ho il fuoco dentro, possono scattarmi quei due secondi di follia o a volte può essere una tattica per perdere tempo”. (Fonte Mediaset)