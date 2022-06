Ermal Meta, chi è: età, dove e quando è nato, fidanzata, figli, Sanremo, il rapporto con il padre, la malattia, Instagram, carriera

Ermal Meta, chi è: età, dove e quando è nato, fidanzata, figli, Sanremo, il padre, la malattia, Instagram. Il cantante originario dell’Albania è tra gli ospiti dell’ultima puntata della stagione di Domenica In condotta da Mara Venier.

Dove e quando è nato, età, il rapporto col padre: la biografia di Ermal Meta

Ermal Meta è un cantautore, compositore e polistrumentista albanese naturalizzato italiano. E’ nato il 20 aprile del 1981 a Fier, in Albania. Ha dunque 41 anni ed è del segno zodiacale dell‘Ariete. Questo il suo profilo Instagram.

All’età di 13 anni si è trasferito con la madre, il fratello e la sorella a Bari, troncando ogni rapporto con il padre, da lui definito violento.

La madre era violinista dell’orchestra di Fier ed Ermal Meta ha cominciato a suonare pianoforte e chitarra a 16 anni, facendo parte di vari gruppi prima di entrare negli Ameba 4 come chitarrista.

Dopo lo scioglimento del gruppo ha preso parte a La Fame di Camilla, un’altra band fondata proprio da Meta, il cantante ha intrapreso la carriera da solista dal 2013.

Fidanzata, figli: la vita privata di Ermal Meta

Della vita privata di Ermal Meta si sa poco. Stando però ad alcune notizie diffuse da siti di gossip e da alcune foto social, sarebbe fidanzato con Chiara Sturdà, marketing manager e agente sportiva per Top Player Company di nove anni più giovane di lui. E’ anche noto che, almeno per il momento, Meta non ha figli.

Ermal Meta e il successo al Festival di Sanremo

Ermal Meta ha pubblicato quattro album in studio e ha vinto il Festival di Sanremo 2018 in coppia con Fabrizio Moro con il brano Non mi avete fatto niente.

Nello stesso anno ha rappresentato insieme a Moro l’Italia all’Eurovision Song Contest, svoltosi a Lisbona. Il duo si è classificato in quinta posizione.

Ermal Meta e il Covid

Ermal Meta, a febbraio ha affermato di avere il Covid. Il cantante ha raccontato che, malgradop la terza dose, è stato parecchio male. Pochi giorno dopo, su Twitter ha però voluto rassicurare i suoi fan scrivendo: “Ora sto in ripresa e spero di tornare presto”.