Ermal Meta chi è: fidanzata Chiara Sturdà, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera del cantante

Chi è Ermal Meta: fidanzata Chiara Sturdà, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera del cantante. Meta sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Trasmissione tv che va in onda ogni giorno su Rai 1 alle ore 14:00.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Ermal Meta

Ermal è nato il 20 aprile 1981 (età 39 anni), Prefettura di Fier, Albania. E’ alto 178 cm per un peso forma di 68 kg. Ermal Meta è un cantautore, compositore e polistrumentista albanese naturalizzato italiano.

La fidanzata Chiara Sturdà, i figli, la vita privata di Ermal Meta

Non sappiamo molto della sua vita privata ma stando alle notizie diffuse dalle riviste di gossip sarebbe fidanzato con Chiara Sturdà, marketing manager e agente sportiva per Top Player Company. Sappiamo però che non ha figli. Per il resto è difficile reperire altre informazioni private su di lui perché è molto riservato.

La carriera di Ermal Meta con il trionfo al Festival di Sanremo

Dopo l’esperienza come componente dei gruppi Ameba 4 e La Fame di Camilla nel corso degli anni duemila, a partire dal 2013 Ermal Meta ha intrapreso la carriera da solista, pubblicando tre album in studio e vincendo il Festival di Sanremo 2018 in coppia con Fabrizio Moro con il brano Non mi avete fatto niente. Nello stesso anno ha rappresentato insieme a Moro l’Italia all’Eurovision Song Contest, svoltosi a Lisbona, classificandosi poi in quinta posizione.