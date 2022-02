Ermal Meta: età, dove e quando è nato, moglie, figli, Instagram, vita privata, carriera, il padre, il nome

Ermal Meta, chi è. Il cantante sarà tra gli ospiti di questa sera a Sanremo. Meta presenterà un suo brano senza essere in gara.

Dove e quando è nato, età: la biografia di Ermal Meta

Ermal Meta è un cantautore, compositore e polistrumentista albanese naturalizzato italiano. E’ nato il 20 aprile del 1981 a Fier, in Albania. Ha dunque 40 anni ed è del segno zodiacale dell’ariete. All’età di 13 anni si è trasferito con la madre, il fratello e la sorella a Bari, troncando ogni rapporto con il padre, da lui definito violento.

In una canzone molto cruda, Lettera a mio padre, ha raccontato il suo rapporto col genitore, col quale non parla più dall’adolescenza.

Entrambi i genotori sono stati musicisti e gli hanno passato la voglia di fare musica. Sua madre era violinista dell’orchestra di Fier ed. Ermal Meta ha cominciato a suonare il pianoforte e la chitarra a 16 anni facendo parte di vari gruppi prima di entrare negli Ameba 4 come chitarrista.

Dopo lo scioglimento del gruppo ha preso parte a La Fame di Camilla, un’altra band fondata proprio da Meta. Il cantante ha poi intrapreso la carriera da solista dal 2013.

Moglie, figli, Instagram: la vita privata di Ermal Meta

Della vita privata di Ermal Meta si sa poco. Stando però ad alcune notizie diffuse da siti di gossip e da alcune foto social, sarebbe fidanzato con Chiara Sturdà, marketing manager e agente sportiva per Top Player Company di nove anni più giovane di lui. E’ anche noto che, almeno per il momento, Meta non ha figli. Questo il suo profilo Instagram dove conta 608mila followers.

Ermal Meta, il significato del nome e il successo al Festival di Sanremo

Il suo nome in albanese significa vento di montagna. A proposito del nome, Meta, in un’intervista a Sorrisi e Canzoni ha spiegato: “Da noi è tipico come i vostri Carlo o Alessandro. La cultura albanese è piena di nomi con significati belli e inconsueti”.

Ha pubblicato quattro album in studio e ha vinto il Festival di Sanremo 2018 in coppia con Fabrizio Moro con il brano “Non mi avete fatto niente”.

Nello stesso anno ha rappresentato insieme a Moro l’Italia all’Eurovision Song Contest, svoltosi a Lisbona. Il duo si è classificato in quinta posizione.

Dopo la vittoria a Sanremo, Ermal è stato invitato a partecipare in qualità di giudice al serale di Amici 16 e, nel 2018, ha trionfato a Sanremo in coppia con Fabrizio Moro. Nel 2021, ha deciso di rifare questa esperienza, questa volta da solista, con il brano “Un milione di cose da dirti” con cui si è aggiudicato un terzo posto.