ROMA – Ermal Meta replica sui social alle battute di Pio e Amedeo. Il cantante vincitore di Sanremo durante la finale di Amici 17 aveva risposto con un sorriso gelido a quella che avrebbe dovuto essere una battuta del duo che aveva detto: "Dai Ermal che sei arrivato coi gommoni dall'Albania e noi italiani ti abbiamo aiutato".

La replica del cantautore è arrivata poco dopo via twitter: “Pio e Amedeo, comunque, mi devono ancora dare il gommone”, ha scritto, con a corredo tante emoticon sorridenti.

La battuta del duo, del resto, non era stata accolta con grandi risate nemmeno dal pubblico in studio da Maria De Filippi. Ma Meta non è stata l’unica “vittima” di Pio e Amedeo, che con le loro battute hanno preso di mira anche Alessandro Amoroso, Giulia Michelini e perfino Heather Parisi.