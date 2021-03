Ermal Meta chi è: Sanremo 2021, fidanzata, figli, età, vita privata, carriera del cantante ospite a Oggi è un altro giorno. Il cantante partecipa al Festival di Sanremo 2021 con la canzone ‘Un milione di cose da dirti’.

Prima di esibirsi sul palco del teatro Ariston, parteciperà a Oggi è un altro giorno, trasmissione televisiva della Rai condotta da Serena Bortone che va in onda ogni giorno su Rai 1 a partire dalle ore 14.00.

Ermal è nato il 20 aprile 1981 (età 39 anni), Prefettura di Fier, Albania. Non sappiamo molto della sua vita privata ma stando alle notizie diffuse dalle riviste di gossip sarebbe fidanzato con Chiara Sturdà, marketing manager e agente sportiva per Top Player Company. Sappiamo però che non ha figli.

Oggi parteciperà a Oggi è un altro giorno per parlare delle sue sensazioni in vista del Festival di Sanremo 2021. Ma anche dei suoi prossimi progetti lavorativi. Come detto, non parla spesso della sua vita privata ma condivide molti suoi contenuti artistici sui social network.

Dopo l’esperienza come componente dei gruppi Ameba 4 e La Fame di Camilla nel corso degli anni duemila, a partire dal 2013 Ermal Meta ha intrapreso la carriera da solista, pubblicando tre album in studio e vincendo il Festival di Sanremo 2018 in coppia con Fabrizio Moro con il brano Non mi avete fatto niente.

Nello stesso anno ha rappresentato insieme a Moro l’Italia all’Eurovision Song Contest, svoltosi a Lisbona, classificandosi poi in quinta posizione.