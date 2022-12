Eros Ramazzotti chi è, età, dove e quando è nato, fidanzata, Michelle Hunziker, figli, vita privata, Instagram, biografia e carriera. Il cantante Eros Ramazzotti è ospite oggi 18 dicembre del programma Domenica In. Il programma condotto da Mara Venier è in onda su Rai1 dalle 14.

Dove e quando è nato, età, biografia di Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti è nato a Roma il 28 ottobre del 1963. Ha 59 anni. Figlio di Rodolfo Ramazzotti, operaio edile, e di Raffaela Molina, casalinga, originari lui della provincia di Viterbo, lei di quella di Vibo Valentia, Eros cresce nel quartiere periferico di Roma sud-est Cinecittà. Suo padre era musicista e cantante amatoriale. Sin da giovane, Eros mostra una precoce predisposizione per la musica interessandosi prima allo studio del pianoforte e poi della chitarra. Dopo la licenza media, fa domanda di ammissione al Conservatorio di Roma, ma viene respinto. Si iscrive allora a ragioneria nell’istituto dirimpetto a casa sua, ma dopo tre anni frequentati con scarso interesse e profitto abbandona gli studi.

Fidanzata, Michelle Hunziker, figli, Instagram, vita privata di Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti è stato sposato due volte: con Michelle Hunziker (1998-2002) e con la modella Marica Pellegrinelli (2014-2019). Il cantante ha tre figli: Aurora Sophie nata nel 1996 dal matrimonio con Michelle Hunziker, Raffaela Maria (2011) e Gabrio Tullio (2015) avuti dalla Pellegrinelli. Tra le fidanzate recenti si è parlato di Veronica Montali, cantante ex di Amici di Maria De Filippi e di Marta Delogu, che però ha tenuto a precisare di essere solo un’amica. Profilo Instagram: ramazzotti_eros.

La carriera di Eros Ramazotti

Il cantante fa il suo esordio al Festival di Sanremo nel 1984. Il suo brano Terra Promessa è un trionfo nella sezione Nuove Proposte. Eros ha venduto oltre 60 milioni di dischi e collezionato collaborazioni con star come Tina Turner, Cher, Anastacia, Ricky Martin, Andrea Bocelli e Luciano Pavarotti. Quindici gli album in lingua italiana pubblicati in carriera, cinque le raccolte e innumerevoli i tour in tutto il mondo. Eros ha cantato anche in spagnolo.

Tra i brani famosi di Ramazzotti, oltre Terra Promessa ci sono Più bella cosa, L’Aurora, e Siamo. A differenza di quanto si crede, Più bella cosa non è dedicata a Michelle Hunziker. “Quella canzone lì non era dedicata a Michelle, l’ho scritta nel 1995. Sono notizie che partono e non si fermano più. Ma era scritta per un’altra cosa” ha dichiarato il cantante. L’Aurora, lo suggerisce il titolo stesso, è stata scritta in occasione della nascita della primogenita. Siamo è invece dedicata all’ex moglie Marica Pellegrinelli.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI EROS RAMAZZOTTI