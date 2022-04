Erri De Luca chi è: età, dove e quando è nato, vero nome, moglie, figli, vita privata, libri, l’Ucraina, la Tav

Erri De Luca chi è: età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, libri, la guerra in Ucraina. Lo scrittore è ospite a Oggi è un altro giorno, il salotto di Rai Uno condotto da Serena Bortone a partire dalle ore 14.

Età, dove e quando è nato, vero nome: la biografia di Erri De Luca

Erri De Luca all’anagrafe si chiama Enrico De Luca. E’ uno scrittore, poeta, traduttore e giornalista ed nato a Napoli il 20 maggio 1950. Ha quindi 71 anni ed è del segno zodiacale del Toro.

Dopo essersi diplomato al Liceo classico Umberto I a Napoli, si trasferisce a Roma nel 1968 per aderire all’organizzazione di estrema sinistra Lotta Continua. Nel 1976 decide di abbandonare l’impegno politico e comincia a svolgere diversi lavori in Italia e all’estero: operaio, muratore, camionista e magazziniere sono alcuni di questi.

Completamente da autodidatta studia diverse lingue non proprio alla portata di tutti: il russo, lo yiddish, lo swahili e l’ebraico antico.

Moglie e figlia, la vita privata di Erri De Luca

Sulla sua vita privata si conosce davvero poco. Lo scrittore non è mai stato sposato e non ha mai avuto figli. “Quelle poche volte che mi è capitato di arrivare sull’orlo del matrimonio sono stato respinto. Provvidenzialmente respinto” ha raccontato De Luca.

Per quanto riguarda i figli ha svelato che una sua compagna abortì a sua insaputa: “È una questione del corpo femminile, che appartiene esclusivamente alle donne, in cui gli uomini non dovrebbero mettere né becco né bocca. Il contributo maschile, come dicono a Napoli, si limita ad essere sangue in prestito”.

La carriera e i romanzi di Erri De Luca

Il primo romanzo dello scrittore viene pubblicato nel 1989 e si intitola Non ora, non qui. Nel frattempo inizia una carriera come giornalista e con molti giornali come Avvenire, Il Corriere della Sera, Il manifesto e La Repubblica.

Nel 2003, è stato membro della giuria della 56esima edizione del Festival di Cannes. Con la nipote Aurora, ha portato a teatro lo spettacolo In viaggio con Aurora.

Come scrittore ha pubblicato quattro raccolte di poesie: Opera sull’acqua e altre poesie nel 2002, Solo andata. Riche che fanno troppo spesso a capo nel 2005, L’ospite incallito nel 2008, Bizzarrie della provvidenza, nel 2014. I suoi romanzi più famosi sono: Montedidio, In nome della madre, I pesci non chiudono gli occhi, Il giorno prima della felicità o, ancora, Il peso della farfalla.

La fondazione Erri De Luca

Erri De Luca è noto anche per aver collaborato alla realizzazione di corti, documentari e film. Nel 2011, Erri De Luca ha istituito la Fondazione Erri De Luca con finalità culturali e sociali. Lo scopo della fondazione è di mischiare diversi strumenti comunicativi che afferiscono a discipline artistiche differenti.

Erri De Luca e la polemica del 2013 sulla Tav

Nel 2013, Erri De Luca disse a La Zanzara che contro la Tav era giusto usare qualunque arma: “Se qualcuno mette in pericolo la tua vita, non c’è altro da fare che lottare a oltranza e sabotare l’opera. Ogni azione è legittima” aveva detto lo scrittore.

Le sue parole hanno portato ad una denuncia per aver incitato il sabotaggio. A presentarla è stata la Ltf, una delle aziende che si sono occupate della costruzione della Tav.

L’aiuto ai profughi ucraini

Con lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, lo scrittore è partito con un convoglio di beni umanitari diretto alla frontiera. A proposito dei profughi ha detto: “La loro condizione è una combinazione di grave bisogno e di dignità. Il mio ricordo torna ai campi profughi della Bosnia. Mi ritrovo di nuovo a fianco delle migliori persone del mio Paese. Ciò che stupisce sono i bambini, calmi ed invincibili. E il ponte di passaggio fra la Romania e l’Ucraina pieno di giocattoli. La guerra moderna è intimamente criminale, perché si svolge contro le popolazioni e le città”.