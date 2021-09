Eshkol Nevo chi è: moglie Anat, figli, vita privata, età, peso e altezza dello scrittore israeliano

Chi è Eshkol Nevo: moglie Anat, figli, vita privata, età, peso e altezza dello scrittore israeliano. Eshkol è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Trasmissione tv che va in onda ogni giorno su Rai 1 dalle ore 14:00.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Eshkol Nevo

Lo scrittore è nato il 28 febbraio 1971 (età 50 anni) a Gerusalemme, in Israele. Non abbiamo alcuna informazione sul suo peso e sulla sua altezza. Eshkol Nevo è uno scrittore israeliano, nipote di Levi Eshkol che fu il terzo Primo ministro di Israele.

La moglie Anat, i figli, la vita privata di Eshkol Nevo

Nevo è sposato con Anat ed è padre di tre figlie. Vive a Ra’anana. Per il resto, non abbiamo altre informazioni sulla sua vita privata perché è molto riservato. Quando è in tv parla quasi unicamente dei suoi prossimi progetti professionali.

I genitori e la biografia di Eshkol Nevo

Figlio di Ofra e Baruch Nevo, entrambi docenti di psicologia presso l’Università di Haifa, riceve un’educazione laica, in cui l’ebraismo è considerato un “non problema”.

Dopo un’infanzia trascorsa tra Israele e gli Stati Uniti, completa gli studi di psicologia presso l’università di Tel Aviv, per poi lavorare per otto anni come pubblicitario, impiego in seguito abbandonato per dedicarsi alla scrittura.