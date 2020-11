L’ex di Morgan, Jessica Mazzoli, ha accusato il cantante di averle chiesto foto intime in cambio degli alimenti per la figlia.

Jessica Mazzoli accusa il suo ex Morgan: “Mi chiede foto intime in cambio dei soldi, ho ceduto perché se non lo avessi fatto non mi avrebbe mandato i soldi del mantenimento”.

I due hanno una figlia, Lara, nata dalla loro relazione nel 2012.

Da quando sono separati hanno avuto sempre discussioni a distanza. Tuttavia quando il cantante è stato sfrattato da casa nel 2017 e ha chiesto aiuto alla sua ex, Jessica gli è stata vicino e sembrava che le cose si fossero tranquillizzate.

Le accuse a Morgan

La pace, però, pare sia durata poco, visto che di recente proprio Jessica Mazzoli ha contattato il settimanale Nuovo per sfogarsi.

“Sono successe cose gravi e per questo chiuderò la porta in faccia a Morgan”.

Per un periodo Jessica ha anche accettato di incontrarsi con lui nel suo appartamento di Milano.

“A ottobre dell’anno scorso sono andata a trovarlo tre volte, da sola”. Gli incontri, però, si sono fermati a quelle tre volte dopo che ha scoperto che la nuova compagna del cantante era incinta.

La Mazzoli ammette che in quelle occasioni ci sono anche state delle effusioni, ma sottolinea: “Non sono mai rimasta a dormire da lui”. Dopo la scoperta, inoltre, i due non si sono più visti e si sentono solo tramite messaggi.

“Da quando mi sono rifatta il seno, a gennaio, mi chiede di mandargli delle foto a petto nudo“. Richieste che in un primo momento ha accettato: “Preciso: mi sono sentita denigrata come donna e come madre. Non sono una poco di buono. Gli ho invitato quelle foto perché se non l’avessi fatto non mi avrebbe mandato i soldi del mantenimento di nostra figlia”.

Adesso, però, è stanca di quelle richieste. Nei prossimi mesi, infatti, Jessica farà ricorso alle vie legali: “Chiederò l’affidamento esclusivo di Lara. E’ una situazione insostenibile: serve la firma di Morgan per qualsiasi attività riguardi la bimba e io voglio uscire da questo meccanismo umiliante. Non voglio sentirlo più. Deve solo versare a nostra figlia quanto le deve”. (fonte NUOVO)