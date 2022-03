Estefania Bernal chi è: marito o fidanzato, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera della modella

Chi è Estefania Bernal: marito o fidanzato, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera della modella. Bernal è nel cast dell’Isola dei Famosi edizione 2022. Il programma tv inizia oggi su Canale 5.

Dove e quando è nata, età, peso, altezza di Estefania Bernal

La modella è nata a Buenos Aires, il 4 dicembre del 1995. E’ considerata la potenziale nuova Belen Rodriguez. L’Isola dei Famosi potrebbe essere il suo trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo. Non abbiamo informazioni preciso sul suo peso e sulla sua altezza ma ha misure da modella dato che è il suo mestiere principale.

Il marito e i figli, la vita privata di Estefania Bernal

La modella non è ancora un personaggio molto noto al pubblico italiano. Quindi di lei sappiamo pochissimo ma sicuramente l’Isola dei Famosi sarà l’opportunità per conoscere più dettagli sulla sua vita privata. Comunque non dovrebbe essere sposata e probabilmente non dovrebbe avere figli. Al momento dovrebbe essere single.

La carriera di Estefania Bernal

Come detto, è nota all’estero per essere una modella di livello internazionale. Ha trionfato a Miss Universo Argentina. Questo successo le ha permesso di ottenere ingaggi importanti per brand mondiali. E di iniziare a fare televisione nel suo Paese. In Italia, non ha avuto molte esperienze televisive ma ha partecipato ad un programma tv di successo come “Scherzi a parte”. L’Isola dei Famosi potrebbe essere il suo trampolino di lancio in Italia.