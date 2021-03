Ester Pantano chi è, età, fidanzato, Màkari, vita privata dell’attrice ospite di Oggi è un altro giorno

Chi è Ester Pantano, età, carriera, fidanzato, vita privata e carriera dell’attrice siciliana di Màkari, ospite di Oggi è un altro giorno. La bella attrice Ester Pantano è infatti tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì su Rai Uno nel primo pomeriggio.

Ester Pantano, età e biografia

Ester Pantano nasce a Catania il 29 giugno del 1990 e ha 30 anni di età, ne compirà 31 il, prossimo mese di giugno. Da piccola pratica la ginnastica artistica a livelli agonistici vincendo titoli regionali e nazionali. Dopo la maturità scientifica si iscrive alla facoltà di lingue e letterature straniere a Catania. Nel 2010 fa parte della società che rileva la gestione del cinema King di Catania, dove lavora fino al 2013. Lascia l’università al secondo anno per entrare al Centro sperimentale di cinematografia.

Ester Pantano debutta in televisione nel 2012 con un piccolo ruolo nella serie Montalbano, diretta da Alberto Sironi. Dal 2012 recita in diversi spettacoli teatrali, nel 2014 compare nel videoclip musicale “All’improvviso” degli Zero Assoluto. Tra il 2015 e il 2016 vive per alcuni mesi a Parigi, Pechino e in California dove studia le lingue e partecipa a corsi di recitazione, di ballo e di canto e tornata in Italia fonda un duo jazz con il collega e amico Filippo Tirabassi.

Fidanzato e vita privata di Ester Pantano

Pure essendo molto attiva sui social, di Ester Pantano e la sua vita sentimentale si conosce davvero poco, anzi quasi nulla. Non sappiamo se abbia un fidanzato oppure se Ester Pantano sia single visto che sul suo profilo Instagram condivide quasi esclusivamente scatti che riguardano il suo lavoro.

Ester Pantano, Màkari e la filmografia

Nel 2018 è co-protagonista de La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata. Lo stesso anno ha un piccolo ruolo in Notti magiche, di Paolo Virzì. Nel 2019 interpreta l’agente Jessica Matarazzo nella serie Rai Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Nel 2021 Ester Pantano è co-protagonista della serie Rai Màkari, diretta da Michele Soavi.

Televisione: