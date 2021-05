Ester Viola chi è, età, dove è nata, lavoro, vita privata, libri, rubrica, Twitter e biografia

Chi è Ester Viola, età, dove è nata, lavoro, vita privata, libri, rubrica, Twitter e biografia della scrittrice ospite a Venus Club, il late show al femminile condotto da Lorella Boccia in onda dalle 23.35 su Italia 1.

Dove e quando è nata, età, lavoro e biografia di Ester Viola

Ester Viola è nata a Morbegno, in provincia di Sondrio, il 16 settembre del 1978 (età 42 anni). Ha studiato Giurisprudenza alla Federico II di Napoli, lavora come avvocato, ed è anche una scrittrice, firma della rubrica di posta del cuore su Vanity Fair. Per Einaudi ha pubblicato “L’amore è eterno finché non risponde” (2016) e “Gli spaiati” (2018).

Dal suo account Twitter dispensa pillole agrodolci su sciagure sentimentali e commenta la cronaca rosa ai tempi di Instagram. Nel frattempo è ospite fissa del programma La versione delle due di Radio Due.

Vita privata di Ester Viola

Sulla sua vita sentimentale e privata non si sa nulla.