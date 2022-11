Esterno Notte, la figlia di Aldo Moro contro la serie Rai di Bellocchio: “O rispettate la storia o ci lasciate in pace”. Questa sera 15 novembre è in onda su Rai1 alle 21:20 la seconda puntata della miniserie Esterno Notte di Marco Bellocchio. La prima puntata è stata trasmessa il 14, mentre il terzo e ultimo appuntamento con la miniserie è programmato per il 17 novembre, sempre su Rai1. Esterno Notte è stato presentato al Festival di Cannes e successivamente è arrivato nelle sale. La miniserie si focalizza sul rapimento del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse e sulla sua morte nel 1978.

Maria Fida Moro contro la serie di Marco Bellocchio

La figlia di Aldo Moro, Maria Fida, è intervenuta più volte esprimendo pubblicamente il proprio dissenso nei confronti della miniserie Esterno Notte: “O si decide che siamo personaggi storici, e allora si rispetta la storia, o si decide che siamo personaggi privati e allora ci si lascia in pace.

Attraverso i microfoni dell’agenzia Agi, la figlia di Moro ha spiegato i motivi della sua netta presa di posizione: “La settimana prima di Natale compirò 76 anni e dopo aver avuto l’infanzia, la giovinezza e l’età adulta rovinate dal malefico caso Moro immaginavo, stupidamente, di poter sedere su una panchina al sole, prendere un tè con delle amiche, leggere un bel libro. Ma non è per niente così, avrò avuto sette anni quando un pericolo oscuro e un dolore mostruoso si sono insinuati nella mia vita e non se ne sono più andati”. Ha poi aggiunto: “Mio figlio ed io viviamo, nascosti in bella vista, col citofono, campanello, e telefono spenti ma ogni giorno un’ondata di tsunami ci raggiunge ugualmente. Non pretendo che gli altri – che non hanno provato – capiscano, ma a dispetto dell’esperienza seguito a sperarci”.

Sia la Rai che il regista Marco Bellocchio hanno preferito non commentare le parole di Maria Fida Moro. Bellocchio, però, aveva parlato la scorsa estate di Esterno Notte: “Il film è molto meno ideologico di Buongiorno Notte perché è passato dell’altro tempo. Mi dispiace se c’è chi lo ha interpretato come se ci fosse un accanimento sui ricordi tragici di quegli anni”.

Esterno Notte, trama e cast della miniserie

Non è la prima volta che il regista Marco Bellocchio torna a raccontare i fatti risalenti al 1978. Nel 2003, infatti, il regista aveva scritto e diretto il film Buongiono, notte, in cui venivano narrati il rapimento, la detenzione e la morte di Aldo Moro. Nella miniserie Esterno Notte, Bellocchio torna alla regia e alla sceneggiatura.

Il 16 marzo del 1978, giorno in cui il nuovo governo presieduto da Andreotti si appresta a presentarsi in Parlamento per ottenere la fiducia, l’auto di Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana, è intercettata e bloccata in via Mario Fani a Roma da un nucleo armato delle Brigate Rosse. Da quel momento inizia per Moro una lunga prigionia. Cinquantacinque giorni dopo viene trovato il suo cadavere in un’auto, a Roma, a metà strada tra le sedi dei due partiti. I giorni di prigionia di Moro, in Esterno Notte, vengono trattati attraverso diversi punti di vista, come quello della famiglia, del partito e del Papa.

Aldo Moro, in Esterno Notte, viene intepretato da Fabrizio Gifuni, che aveva già recitato lo stesso ruolo nel film Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordana nel 2011. L’attore Toni Servillo interpreta invece Papa Paolo VI. Ecco il cast di Esterno Notte:

