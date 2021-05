Etruschi, chi erano, origine, in che periodo vivevano, dove nasce la loro civiltà

Etruschi, chi erano? In che periodo vivevano? Dove nasce la loro civiltà? La terza puntata di ‘Ulisse – Il piacere della scoperta’ è un viaggio nella civiltà degli Etruschi. Alberto Angela, infatti, ci condurrà tra Cerveteri e Vulci, passando per Tarquinia e Pyrgi. La puntata andrà in onda stasera, mercoledì 5 maggio, alle 21.25 ovviamente su Rai Uno. Per chi volesse seguirla in streaming si potrà collegare sul sito ufficiale della Rai.

Alberto Angela ci accompagnerà tra gli antichi insediamenti etruschi, sorvolando la Maremma laziale con un elicottero del Raggruppamento Aeromobili dell’Arma, con la collaborazione del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale.

A Vulci, insieme all’archeologo Carlo Casi, direttore scientifico del Parco Archeologico verrà aperta in anteprima una nuova tomba della fine del VII secolo a.C.. Il viaggio di Alberto Angela proseguirà verso le necropoli di Tarquinia e di Cerveteri, per passare a quello che era uno dei più importanti porti dell’Etruria, Pyrgi.

“Nella puntata, anche un nostro concittadino, un artista straordinario che all’ingresso del centro storico ci delizia con le sue meravigliose riproduzioni di vasi e opere d’arte: Roberto Paolini di Pithos Ancient Reproductions – scrive su Facebook il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – Sarà una vetrina importantissima per Cerveteri e per il territorio tutto, all’interno di un programma di qualità e sempre visto da un pubblico davvero importante”.

Etruschi, chi erano? In che periodo vivevano? Dove nasce la loro civiltà? Qualche pillola sulla loro storia

Prima di tutto. Di che periodo parliamo? Gli Etruschi furono un popolo che visse tra il IX secolo a.C. e il I secolo a.C.. E dove vissero? Gli Etruschi vissero in un’area denominata Etruria, corrispondente all’incirca alla Toscana, all’Umbria occidentale e al Lazio settentrionale e centrale.

La massima espansione etrusca fu toccato a metà del VI secolo A.C. con la battaglia di Alalia contro i Focei di Marsiglia. Come erano organizzati? Gli Etruschi erano organizzati in città-stato. E queste città-stato poi si riconoscevano in una federazione di 12 popoli.

Il declino degli Etruschi ebbe inizio nel V secolo a.C.. Nel 396 a.C. Veio fu conquistata dai romani. Ufficialmente poi la loro indipendenza finì nell’89 a.C. Degli Etruschi si ricordano poi soprattutto le necropoli. Per la religione etrusca, infatti,, nell’aldilà il morto ha bisogno di un ambiente familiare e degli oggetti personali che possedeva in vita: questo spiega la costruzione delle necropoli.