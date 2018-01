MILANO – Ettore Andenna è stato uno dei pionieri della televisione commerciale in Italia. Noto per aver creato format di successo e innovativi che poi tutti hanno copiato come Giochi senza frontiere e Settimo Round, da diversi anni ha lasciato la tv per occuparsi di commercio di pollame.

Andenna vive tra i piccoli paesini del Monferrato. Qui risiede insieme alla sua famiglia. Al Giorno racconta che

Nei primissimi anni ‘80 era un personaggio richiestissimo. Ed è rimasto il famoso no che disse a Berlusconi nel 1981, Ancora Il Giorno:

“Lo ricordo bene. Io sono nato in via Vincenzo Monti a Milano e proprio lì mi chiamò Berlusconi per un colloquio. Mi disse che avevano bisogno di me per un grande progetto, ma all’epoca io conducevo svariate trasmissioni e lavoravo anche a Tele Montecarlo. Avevo preso tempo: non lo sentii più. Dopo 16 anni lo ritrovai ancora e mi disse testuali parole: ‘L’avrei ricoperta d’oro’. Sarebbe davvero cambiata la mia vita, ma nella vita si fanno anche delle scelte, sbagliate o giuste che siano”.

“Arrivò comunque in Mediaset nel 1999, quando presentò su Retequattro il concorso di bellezza “Stelle del Mediterraneo” e rimase legato all’azienda di Berlusconi per la presentazione di alcune telepromozioni.”Ora dopo anni di distacco dalla televisione tornerà fra qualche settimana sul piccolo schermo: ‘Mi hanno proposto di fare delle promozioni e un mio amico mi ha scelto per un progetto televisivo. Ho valutato le cose con attenzione e probabilmente tornerò'”.