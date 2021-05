Eugenio Albamonte chi è, età, altezza, moglie Marina Perrelli, figli, vita privata, “Area Democratica per la Giustizia”, vero nome, biografia e carriera del magistrato. Albamonte è tra gli ospiti della puntata odierna di Quarta Repubblica. Trasmissione tv che va in onda su Rete 4 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Eugenio Albamonte

Albamonte è nato a Venezia nel 1967. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza ma sappiamo che è noto a tutti per la sua carriera di magistrato e con il suo nome di battesimo. Quindi non ha soprannomi o un nome d’arte. Attualmente dovrebbe ricoprire la carica di segretario dell’ “Area Democratica per la Giustizia”.

La moglie Marina Perrelli, i figli: vita privata di Eugenio Albamonte

Abbiamo pochissime informazioni sulla sua vita privata. Ma è anche normale che sia così perché di solito i magistrati la tengono riservata. Ma su un vecchio articolo de Il Terreno, abbiamo trovato che è sposato con Marina Perrelli (giudice al Tar). Non abbiamo gli elementi per stabilire se questa relazione sentimentale sia ancora in corso o meno. Non sappiamo nulla sui figli.

Il profilo di Eugenio Albamonte sulla Treccani.it

“Magistrato dal 1995, specializzato in indagini sui crimini informatici e cyberterrorismo, ha svolto funzioni di pubblico ministero a Cosenza e a Grosseto, ed è stato Sostituto per diversi anni presso la Procura della Repubblica di Roma. È autore di numerose pubblicazioni giuridiche e ha insegnato in alcune università quali quelle di Lucerna, di Siena, la LUISS di Roma e l’Università Federico II di Napoli. Dal 2017 al 2018 è stato presidente dell’ANM (Associazione nazionale magistrati)”.