ROMA – Domenica 26 maggio gli inquilini del Grande Fratello potranno lasciare, temporaneamente, la casa più spiata d’Italia. Lo fa sapere Mediaset che ha deciso di permettere ai concorrenti del reality di esercitare il loro diritto di voto in occasione delle elezioni europee e amministrative.

In una nota si legge: “I ragazzi potranno uscire dalla Casa di Cinecittà per raggiungere il proprio seggio, rigorosamente scortati dallo staff di produzione così da non avere alcun tipo di contatto con altre persone”. E non è finita qui: per potere esprimere il loro voto, i concorrenti avranno a disposizione anche i programmi elettorali di tutte le forze in campo. Per prenderne visione dovranno farne richiesta in confessionale e poi recarsi uno alla volta nella Mistery Room dove sono stati recapitati.

Al momento non è chiaro a che ora si aprirà la porta rossa: è probabile che non potranno lasciare tutti insieme la Casa, che altrimenti resterebbe vuota. Saranno organizzati dei turni e i ragazzi avranno a disposizione un massimo di 12 ore per raggiungere il proprio seggio elettorale e rientrare. (Fonte: Grande Fratello).