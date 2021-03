Calendario Italia Europei Under 21: dove vedere partite l’Italia Under 21, Rai, streaming, canale, data, orari

Europei Under 21, Italia Under 21 sulla Rai: dove vedere partite in tv o in streaming, canale, data, orari e calendario

Europei Under 21, Italia Under 21 sulla Rai: dove vedere partite in tv o in streaming, canale, data, orari e calendario. Intanto diciamo subito che gli azzurrini sono stati inseriti nello stesso girone di Repubblica Ceca, Spagna (dove gioca il romanista Villar) e Slovenia.

La nuova formula dei campionati Europei Under 21 prevede la suddivisione delle 16 squadre qualificate in quattro gruppi da 4 squadre, in cui accedono ai quarti di finale le prime e le seconde classificate di ogni girone.

Quindi due squadre su quattro del girone degli azzurrini approderanno ai quarti di finale di Euro 2021. Certo è sempre meglio passare il turno da prima classificata perché così si va ad affrontare la seconda di un altro girone.

Europei Under 21, calendario partite Italia Under 21: date e orari

Riportiamo di seguito, il calendario con le tre partite dell’Italia Under 21 nella fase a gironi di questa competizione giovanile. Gli azzurrini disputeranno altre partite solamente nel caso di approdo ai quarti di finale.

24 marzo ore 18.00: Repubblica Ceca-Italia

27 marzo ore 21.00: Spagna-Italia

30 marzo ore 21.00: Italia-Slovenia

Europei Under 21, dove vedere le partite dell’Italia in diretta tv o in diretta streaming

Come detto, le partite degli azzurrini saranno tutte visibili sulle reti Rai. In particolare verranno trasmesse, negli orari e nelle date comunicate sopra, o su Rai 1 o su Rai 2. Queste gare saranno visibili anche in diretta streaming per chi non ha la possibilità di gustarsele in tv.

Per farlo è facilissimo, basta collegarsi, gratuitamente, al sito internet della Rai nella sezione in cui trasmettono i canali live. Non solo, la Rai dà una possibilità anche alle persone che possono ascoltare solamente la radio. Infatti anche Radio Rai trasmetterà la radiocronaca delle partite. E Radio Rai si può ascoltare anche in streaming attraverso le app sui cellulari.