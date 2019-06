Europei Under 21: partite Italia, quando iniziano, diretta Tv e gironi

ROMA – Domenica 16 giugno inizierà il campionato europeo Under 21. Campionato europeo che si svolgerà in Italia e San Marino. Ad aprire il torneo sarà la partita tra Polonia e Belgio. Partita che si giocherà domenica alle 18.30. Subito dopo giocheranno gli azzurri di Gigi Di Biagio che alle 21 sfideranno la Spagna.

La truppa di Gigi Di Biagio è nel girone A insieme a Spagna, Polonia e Belgio.

Nel girone B invece ci sono Germania, Danimarca, Serbia e Austria. Nel girone C Inghilterra, Francia, Romania e Croazia.

Si qualificheranno alle semifinali le prime di ogni girone e la migliore seconda.

L’Italia, dopo la partita contro la Spagna, giocherà mercoledì 19 giugno contro la Polonia e il 22 giugno contro il Belgio.

Le semifinali si giocheranno il 27 giugno. A sfidarsi saranno la prima del girone A, quello dell’Italia, contro la seconda del girone B o C oppure la prima del girone C. Dall’altra parte del tabellone si sfideranno la prima del girone B contro la seconda del girone A o la prime del girone C.

La finale si giocherà il 30 giugno alle 21. La partita si giocherà a Udine.

I convocati di mister Di Biagio.

Questa la lista dei 23: Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Alex Meret (Napoli), Lorenzo Montipò (Benevento).

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Kevin Bonifazi (Spal), Arturo Calabresi (Bologna), Federico Dimarco (Parma), Gianluca Mancini (Atalanta), Giuseppe Pezzella (Genoa), Filippo Romagna (Cagliari).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Spal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma).