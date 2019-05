ROMA – Madonna alla fine non ha resistito e dal palco dell’Eurovision, che quest’anno si è tenuto a Tel Aviv, ha lanciato il suo messaggio. Durante la sua esibizione, infatti, uno dei ballerini indossava la bandiera israeliana, un altro quello palestinese. Con i due che alla fine della canzone si sono abbracciati.

Per la sua performance, la popstar americana ha scelto una versione nuova di zecca per i 30 anni di ‘Like a prayer’ e poi ‘Future’ – quello delle bandiere – brano inedito dal suo prossimo album ‘Madame X’ in uscita a giugno.

Un messaggio semplice, quello di Madonna. Un messaggio di pace e amore. Un messaggio che però non è piaciuto agli organizzatori.