ROMA – E alla fine Mahmood è arrivato secondo all’Eurovision 2019. L’italiano è arrivato dietro l’olandese Duncan Laurence.

Al terzo posto si è classificata la Russia con ‘Scream’ interpretata da Sergey Lazarev. L’Olanda ha ottenuto 492 punti, l’Italia 465 mentre la Russia 369. Tra il primo e il secondo, quindi, il distacco è stato di 27 punti.

Guest star della serata, Madonna ha cantato anche “Like a Prayer”.

Durante l’esibizione di Madonna, due ballerini della star si sono presentati sul palco uno con la bandiera israeliana l’altro con quella palestinese e si sono abbracciati al termine della canzone.

Assieme agli autori Dario “Dardust” Faini e Charlie Charles, Mahmood ha vinto il Marcel Bezençon Award per la migliore composizione. Il premio della stampa lo ha vinto ancora l’Olanda, mentre l’Artistic Award è andato all’Australia.

La classifica finale. La lettura del verdetto è un crescendo di emozioni per l’Italia: per le giurie tecnicheMahmood è quarto con 212 punti; prima la Svezia con 239, segue la Macedonia Nord con 237 e 231 i Paesi Bassi. All’artista milanese arrivano 253 punti con il televoto per un totale di 492, l ’Italia schizza in alto ma il primo posto è di Duncan Laurence dei Paesi Bassi.