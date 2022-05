Eurovision 2022, la classifica della prima semifinale: ecco i primi dieci finalisti

La classifica dopo la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Ecco i primi dieci finalisti che parteciperanno alla finale di sabato 14 maggio, dove si esibirà anche l’Italia con Mahmood e Blanco.

Eurovision 2022, i primi 10 finalisti

Dopo aver ricevuto tutti i voti, ecco i dieci Paesi che andranno in finale di sabato 14 maggio, non in ordine di classifica ma casuale:

Svizzera: Marius Bear con “Boys Do Cry”

Armenia: Rosa Linn, con “Snap”

Islanda: Sigga, Beta, Elìn con “Með Hækkandi Sól”

Lituania: Monika Liu con “Sentimental”

Portogallo: Maro con “Saudade Saudade”

Norvegia: Subwoolfer con “Give That Wolf A Banana”

Grecia: Amanda Tenfjord con “Die Together”

Ucraina: Kalush Orchestra con “Stefania”

Moldavia: Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov con “Trenulețul”

Paesi Bassi: REDDI con “The Show”

Per conoscere gli altri 10 Paesi che si aggiungeranno ai concorrenti della finale – i primi 10 di stasera e i Big Five – bisognerà aspettare giovedì 12 maggio.

Eurovision, per i bookmaker l’Ucraina favorita per la vittoria

Secondo i bookmaker la scelta del vincitore potrebbe essere il più grande gesto politico del Festival. Al momento i favoriti per la vittoria finale sono sono i Kalush Orchestra, la band che rappresenterà l’Ucraina con il brano “Stefania”. Il portale Eurovisionworld ha messo insieme le quote assegnate dalle principali società che si occupano di scommesse e ha stimato lo scenario dell’Ucraina come vincitrice al 49 per cento. Per gli scommettitori, quindi, il pubblico da ogni nazione deciderà di destinare i suoi voti a Kiev in segno di solidarietà per la guerra in Ucraina.