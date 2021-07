Eurovision 2022, Chiara Ferragni e Alessandro Cattelan verso la conduzione. Tra le città forte Torino

La prossima edizione dell’Eurovision Song Contest si terrà in Italia grazie alla vittoria dei Maneskin e per la conduzione spuntano i nomi di Chiara Ferragni e Alessandro Cattelan. A riportare l’indiscrezione è il magazine Oggi.

Alberto Dandolo rivela: “La Rai pare abbia puntato gli occhi su di Chiara Ferragni per l’Eurovision Song Contest 2022, che grazie alla vittoria dei Maneskin, si terrà in Italia. Alessandro Cattelan e Chiara Ferragni avrebbero messo d’accordo buona parte dei vertici di Viale Mazzini. Chiara Ferragni ha un’immagine internazionale, è amata dal mondo della Rete e sta conquistando velocemente anche il pubblico più tradizionale”.

Eurovision 2022, il toto nomi per la conduzione

Quanto alle tempistiche organizzative e alle decisioni operative per l’edizione del prossimo anno, il direttore di Rai1 Stefano Coletta è stato chiaro: “Tra maggio e giugno si mette a punto Sanremo, subito dopo si passerà all’Eurovision”. Compresa la decisione sulla conduzione: “Ho già in mente un paio di idee anche su chi lo potrebbe condurre”, ha annunciato. E così sui media e sul web sono già spuntate altre ipotesi. C’è chi parla di Carolina Di Domenico, inviata in Italia dell’Eurovision già quest’anno, fino all’accoppiata tutta la femminile Andrea Delogu – Ema Stockolma.

Quale città ospiterà l’Eurovision 2022?

C’è grande fermento anche per sapere in che città si terrà l’evento. Le città candidate devono obbligatoriamente possedere alcuni requisiti: un aeroporto internazionale a non più di 90 minuti dalla città. Oltre 2000 camere d’albergo nella zona vicina all’evento. Un’infrastruttura (stadio/sede/centro) in grado di ospitare una trasmissione in diretta su larga scala con i requisiti minimi tra cui avere una capienza di 8.000 – 10.000 spettatori nella sala principale durante l’evento. Al momento, però, l’unica città a candidarsi ufficialmente è stata Torino. Roma sembra perdere quota.