ROMA – Ci sarà anche Gabriel Garko al matrimonio di Eva Grimaldi e Imma Battaglia. E non sarà solo ospite, ma testimone della sposa. Lo ha annunciato la stessa attrice veronese.

Lei e l’attivista Lgtb convoleranno a nozze dopo otto anni d’amore. Le nozze verranno celebrate il 19 maggio prossimo in provincia di Roma. Gli invitati saranno 230, e tra i testimoni di Eva ci sarà proprio Garko: “Sì, c’è anche lui: adora Imma, ormai parla solo con lei, sta solo con lei, quando ha saputo che ci sposavamo era al settimo cielo. Io avrò l’abito da sposa, sono la moglie. Non dico com’è per scaramanzia, ma mica vado in jeans…”, ha confidato l’attrice a Chi.

Ad organizzare la festa sarà Enzo Miccio, wedding planner che ha già alle spalle anche un altro matrimonio vip, quello tra Daniele Bossari e Filippa Lagerback. Lo stesso Enzo Miccio ha spiegato: “Sarà un matrimonio che parlerà di Eva e di Imma, del loro amore, del loro percorso come coppia e delle loro passioni. Un vero e proprio inno alla semplicità e all’amore, senza mai dimenticare l’anima militante di questo sentimento”.

Ed Eva Grimaldi ha aggiunto: “La cerimonia si terrà in un resort bellissimo appena fuori Roma, in mezzo alle campagne, saremo 230 e i testimoni saranno cinque e cinque. Per me solo maschi e per lei solo donne”.